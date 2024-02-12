«مستقبل وطن»: حسن استغلال الموارد يسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية

قال المستشار شعبان رأفت، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن حسن استغلال الموارد يساهم بقوة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمة التى يشهدها العالم أجمع، والدولة المصرية تمتلك الكثير من الموارد التي تساهم بقوة شريطة حسن استغلالها في الخروج من الوضع الراهن.

توطين الصناعة

وأضاف في بيان صحفي أن أول خطوات الخروج من الأزمة توطين الصناعة، وتوفير المادة الخام، وإعادة النظر بالكامل في منظومة الاستيراد.

وتابع:«يجب وقف استيراد السلع التي تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها، وتشجيع السياحة بشكل يتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية التي تمتلك مقومات غير مسبوقة في قطاع السياحة على وجه التحديد».

تشجيع الاستثمار

وشدد على أهمية تشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدا أن الاستثمار مفتاح النهوض بالاقتصاد المصري، والدولة أصبحت مهيأة لقبول الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، خاصة بعد التطوير الذي حدث بالبنية التحتية والتشريعية وشبكة الطرق والنقل ومنظومة الطرق الذكية والمدن الذكية، ومن ثم يجب التسويق الجيد لهذه الموارد جميعها وطرحها للاستثمار الوطني أولا ثم الاستثمار الدولي.