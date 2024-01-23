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«ابدأ» تعزز توطين الصناعة المصرية بافتتاح «فانتازيا» أكبر مصنع للمراتب والمفروشات بالدقهلية

كتب:

شريف سليمان
05:06 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
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افتتحت اليوم مبادرة «ابدأ» الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، أكبر مصنع للمراتب والمفروشات بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار جهود المبادرة لدعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال زيادة الاستثمارات الصناعية وتوطين الصناعات الحديثة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

ويعتبر مصنع «فانتازيا» للمراتب والمفروشات، أكبر مصنع بالمنطقة الصناعية للمراتب والمفروشات بمدينة جمصة بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 35 طنًا في اليوم الواحد من المراتب بمعدل ألف طن شهريًا، وتبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع.

وجرى دعم المصنع من خلال المساعدة في تخصيص قطعة أرض بغرض التوسع وإقامة المصنع الجديد على مساحة 15,516 مترًا مربعًا، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على منتجات المصنع، وذلك في إطار عمل محور «دعم الصناعة» – أحد محاور مبادرة ابدأ الأساسية لدعم أصحاب المصانع لتذليل مختلف العقبات والتحديات التي تواجههم مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة أو التوسع في حالة المستثمرين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية، وكل الجهات المختصة والمعنية. 

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