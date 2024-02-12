ما الفرق بين الاستثمار في الفضة والذهب؟.. شعبة «المعادن الثمينة» تجيب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار معدني الفضة أو الذهب في الأسواق العالمية يرتبط كلا منهما بشكل كلي من حيث الأسعار وارتفاعه أو انخفاضه، مشيرًا إلى أنه في حال انخفض سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة 1% فسينخفض سعر الفضة أيضًا بنفس النسبة المئوية التي انخفض بها الأول.

الاستثمار في الذهب والفضة

وأضاف «واصف»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفارق الجوهري ما بين السبائك الذهبية أو الفضية يعتمد بالأساس على المبلغ الذي يريد المواطن استثماره أو الادخار فيه، حيث سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام مبلغ الـ 6075 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا مبلغ الـ210 آلاف و300 جنيه.

وشدّد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، على المواطنين ضرورة الحرص على شراء الذهب أو المعادن بصفة عامة من قبل الجهات المسؤولة وهي بالترتيب: «وزارة التموين، مصلحة الدمغة والموازين، شعبة الذهب في اتحاد الصناعات، غرفة صناعة الذهب بالغرف التجارية».

وأوضح أن اتجاه عدد من المواطنين للاستثمار في الذهب خلال الفترة القليلة الماضية أدى إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في سعره، غير أن تلك المشكلة قد حُلت مؤخرا بعدما شهدت أسواق الذهب هبوطا في سعره، ثم ثباتا سعريا كبيرا منذ أيام وحتى الآن.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب في التعاملات المسائية أمس:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد مع بداية التعاملات المسائية 4171 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد مع بداية التعاملات المسائية في محال الصاغة، 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجَّل ثباتا سعريا بعدما جرى تقييمه بـ3128 جنيها في بداية التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2440 جنيها بدون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد بداية التعاملات المسائية بـ29 ألفا و200 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.