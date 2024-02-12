أمانة العمال بحزب مستقبل وطن تناقش خطة عملها وتشيد بقرارات الرئيس

عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، اجتماعها التنظيمي الدوري، مع هيئة مكتب الأمانة، لمناقشة خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور، عايدة محي الدين، ورابح عسل، الأمناء المساعدين لأمانة العمال والفلاحين المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن

وفي بداية الاجتماع، أشاد النائب سيد نصر، بقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعكس مساندة المواطن المصري ودعمه.

الأمانات النوعية

وتناول الاجتماع خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، ومن بينها بحث التعاون مع عدد من الأمانات النوعية بالحزب مثل أمانتي التجارة والصناعة والزراعة، لتحقيق التواصل وتقديم الخدمات للعمال والفلاحين بالمحافظات، وتأهيل العمال والفلاحين للمجالس المحلية، فضلًا عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية داخل أمانة العمال والفلاحين لتنفيذ خطط عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة.

وناقش أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال عدد من المقترحات لتعزيز التواصل مع التشكيلات التنظيمية للأمانة بالمحافظات، وطرح عدد من الرؤى لخدمة العمال والفلاحين على مستوى الجمهورية.