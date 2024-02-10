«اقتصادية مستقبل وطن» تناقش خطة اجتياز تحديات المرحلة الراهنة 

عقدت أمانة الشئون الاقتصادية والاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعا تنظيميا؛ لعرض حلول لاجتياز تحديات المرحلة الراهنة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم المركزي، وقيادات أمانة التنظيم المركزية بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

قامات في شتى المجالات

ووجّه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لأمانة الشئون الاقتصادية لجهودها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يمتلك قامات في شتى المجالات، معبرا عن فخره بما قام به الحزب خلال الانتخابات الرئاسية 2024 عبر مشهد مشرف في ظل وضع اقتصادي صعب وظروف دولية معقدة، منوها بأن الانتخابات نجحت في تعميق الصورة الذهنية الإيجابية عن حزب مستقبل وطن لدى المواطن البسيط.

وخلال الاجتماع، جرى طرح حلول لاجتياز الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل تحديات داخلية؛ أبرزها سعر الصرف والأسعار، وتحديات خارجية على حدود مصر الشرقية والجنوبية والغريبة، بالإضافة إلى ما يحدث في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تحديات المرحلة الراهنة

ومن جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، أن مصر ستعبر تحديات المرحلة الراهنة، وستشهد الفترة المقبلة خلق مزيد من فرص العمل بما يقلل معدل البطالة، مضيفا أن المرحلة الراهنة تقتضي الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وسرعة التخارج وتعزيز الاستثمارات، وأثنى على حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي والتي جاءت بشكل مبكر للتخفيف عن كاهل المواطنين.