«التضامن» تعلن شرطا إلزاميا جديدا لزواج الشباب

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين عدد من الدورات لتأهيل المقبلين على الزواج، موضحة أنها ستكون قريبا شرطا إلزاميا للزواج، إذ تستهدف الوزارة أن يكون برنامج مودة ملزم للمقبلين على الزواج بالمثل، معمول به في الكشف الطبي الإلزامي للمقبلين على الزواج.

إلزامية برنامج مودة قبل الزواج

وأكد خلال فعالية إطلاق الدليل التدريبي الخاص ببرنامج مودة، أن نسب الطلاق دفعت القيادة السياسية بتفعيل برنامج مودة، وأن 15% من حالات الطلاق كانت في زيجات لم تتخط سنتها الأولى، و38% من نسب الطلاق كانت من زيجات لم تتعد ثلاثة أعوام.

الحفاظ على كيان الأسرة

وتعد هذه هي المبادرة التاسعة من رحلة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة»، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2019.

وأشارت إلى إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي استفاد منها 900 ألف شاب وشابة، و5 ملايين مواطن من منصة مودة، لافتة إلى أن الدليل التدريبي الخاصة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج، ويعمل على كسر الحواجز المجتمعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.