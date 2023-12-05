«أزهري»: الاختيار السيئ من أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق

قال الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ مشكلات الحياة بين الزوجين تنشأ نتيجة الاختيار غير المناسب، كما وضعها الإسلام ووضحها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل».

الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا

وأضاف «الغفير»، خلال استضافته ببرنامج «مع الناس»، مع الإعلامي شريف عرفه، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الدنيا متاع وخير متاعها هو زوجة صالحة، لازم تفوز بذات الدين وهذا لا يعنى إنها تصلى وتصوم فقط، لكن لابد أن تكون ذكية واعية مدبرة، وعندها عقلية متزنة».

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضع معايير لـ الزوجة، وهو ما قاله فى حديثه الشريف: (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله)»، لافتاً إلى أنَّ الإسلام وضع معايير لاختيار الزوج يجب أن يأخذ بها وليَّ العروس، وهي: «يزوجها لمن يتقى الله تعالى فيها، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لا يظلمها».

أسباب ارتفاع الطلاق

واستطرد «الغفير»، أنَّ سبب ارتفاع معدلات الطلاق حذرنا منها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فى حديثه الشريف (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).