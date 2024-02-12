افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح والدورة التدريبية للتفتيش

افتتح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، المركز الوطني لبيانات نزع السلاح والدورة التدريبية للتفتيش الموقعي لأسلحة الدمار الشامل، في إطار جهود الدولة المصرية ضمن الخطة الاستراتيجية 2030؛ لتشمل عدد من المحار سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضًا حماية الأمن القومي.

واستضاف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين للتفتيش الموقعي؛ لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وانشاء مبنى مركز البيانات المصري الجديد.

نظرة شاملة عن التفتيش

وقدمت الدورة نظرة شاملة عن التفتيش الموقعي ضمن إطار مفاهيم التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، بما في ذلك الإجراءات والتقنيات والعمليات.

وأوضح المعهد أن الدورة تهدف إلى توسيع قاعدة المتخصصين للمشاركة في الأنشطة الميدانية ذات الصلة في المستقبل، وستشمل تدريبًا عمليًا يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم ومهارات التفاوض، وأكد رئيس المعهد أن مبنى المركز الوطني المصري للبيانات الجديد، يهدف إلى إنشاء مرافق حيوية مخصصة لتعزيز مبادرات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في المنطقة الإفريقية.