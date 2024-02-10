«البحوث الفلكية» يستضيف دورة الحظر الشامل للتجارب النووية الاثنين المقبل

يستضيف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، الاثنين المقبل، الدورة التعريفية الإقليمية الـ26 للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وإنشاء مبنى مركز البيانات المصري الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 لتشمل على عدد من المحاور سواء الاستثمار في البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا وأيضا حماية الأمن القومي.

المعهد القومي للبحوث الفلكية

ووفقا لبيان صادر عن المعهد، فإن الدورة التعريفية الإقليمية بالتعاون مع منظمة معاهدة شاملة لحظر التجارب النووية «CTBTO»، من المقرر أن تعقد في مقر المعهد بحلوان، في الفترة من 12 إلى 18 فبراير الحالي.

مفاهيم التحقق من معاهدة حظر التجارب النووية

وستقدم الدورة نظرة شاملة عن التفتيش الموقعي ضمن إطار مفاهيم التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك الإجراءات والتقنيات والعمليات، وستخدم الدورة 55 مشاركًا من 42 دولة، وتهدف إلى توسيع قاعدة المتخصصين في الأنشطة الميدانية ذات الصلة بالمستقبل، وستشمل تدريبًا عمليًا يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم في التفاوض.