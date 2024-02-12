«البحوث الفلكية» يفتتح عددا من المنشآت العلمية.. أبرزها محطة رصد أقمار صناعية

شهد المعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان، اليوم، افتتاح عدد من المنشآت العلمية والبحثية الجديدة، بحضور 80 متدربا من 46 دولة إفريقية، وبمشاركة خبراء دوليين.

حضر الافتتاح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي، ووزارة الخارجية، وعدد من السفراء الأفارقة والاتحاد الأوروبي.

ومن أهم المنشآت التي جرى افتتاحها المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، والذي يُعد الذراع الفني لمصر في منظمة حظر السلاح النووي الشامل.

افتتاح مبنى محطة رصد الاقمار الصناعية

ويشهد المعهد القومي للبحوث الفلكية أيضا فعاليات افتتاح مبنى محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، ثاني أكبر محطة من حيث قطر تليسكوبات الرصد، بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين وبحضور السفارة الصينية فى القاهرة.

كما يجرى افتتاح المبنى التاريخي للمعهد، أحد مواقع التراث العالمى لليونسكو، إذ جرى إنشاؤه عام 1903، ويضم مقتنيات متحفية علمية مهمة تمثل مراحل تطور المعهد المختلفة، فضلا عن افتتاح النادي الفلكي بالمعهد.