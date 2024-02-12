حملات مكثفة لإزالة التعديات  على الأراضي الزراعية في الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية حملات مكثفة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتفصيلا، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لإزالة غرف واسوار مقامة بالدبش الأبيض على مساحة 1000 متر بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق، وإزالة 2 تاندة مخالفة بنطاق الوحدات المحلية بالأخيوة وقسم الاشغالات برئاسة المركز وبحضور قوة من الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة في المهد على أرض زراعية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة واسفرت الحملة عن إزالة في المهد على أرض زراعية لغرفة بالخشب في قرية صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالوحدة المحلية ببهنيا تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي، بدون ترخيص وداخل الحيز العمراني بقرية بهنيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. وفي مدينة القرين، تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء خطر داهم بالمدينة بحضور قسم شرطة القرين وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض.