إزالة 22 حالة تعديات على الأراضي الزراعية في القصاصين بالإسماعيلية 

نجحت حملة مكبرة في مدينة القصاصين بالإسماعيلية، في إزالة 22 حالة إزالة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ضمن حملات التصدي لكافة أشكال التعديات، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي، إنه تم إزالة 22 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمساحة وصلت لأكثر من 2200 مترمربع، تضمنت إزالة 14 حالة تعد على أراضي ولاية الأوقاف عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وأضاف المحافظ، أن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 218 متر بولاية المحافظة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة، بالإضافة إلي حالتي تعدٍّ بالبناء على أراضي ولاية الزراعة بمساحة بلغت 132 متر وكذلك حالتي تعدٍّ أخرتين بولاية الصرف الزراعي.

«بشارة»: تعامل فوري مع المخالفات

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أنه وجه جميع رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وأضاف «بشارة»، أن هناك تنسيق مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.