إزالة تعديات شرق مدينة حلوان ضمن أعمال الموجة 22

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية للحد من المخالفات ومواصلة إزالة التعديات طبقا للمرحلة الأولى من الموجة 22 طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

إزالة المخالفات

وفي سياق متصل، قام حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، بتنفيذ إزالات في المهد للتعديات الواقعة على أراضي مملوكة للجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمنطقة المشروع الأمريكي شرق حلوان، والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الأولى للموجة 22 على مساحة 650 مترا.

وشملت مخالفات البناء التي تمت إزالتها، أسوارا من الطوب الأحمر، وتنده من الحديد بسقف صاج، حيث تمت الإزالة بصورة كلية حتى سطح الأرض، بمعاونة المتابعة الميدانية ومهندسة التنظيم والإزالات والأملاك ومسئولي الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة ومدير عام الشئون القانونية بالجهاز والأجهزة المختصة، وبمشاركة قسم شرطة حلوان وشرطة المرافق.

الموجة 22 لمواجهة التعديات

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية المستمرة للقضاء على المخالفات، واستمرار أعمال الإزالات ضمن المستهدف بالموجة 22، وذلك في ضوء حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والحرص على إعلاء كلمه القانون.