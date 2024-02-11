إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملات بالدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية، تنفيذ مختلف الوحدات المحلية، حملات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات.

حملات إزالة التعديات في الدقهلية

وأضاف أنه يجري عمل تقرير بجهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن طلخا والسنبلاوين وشربين ونبروه بمحافظة الدقهلية، للإزالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز طلخا، إنها تابعت تنفيذ أعمال رفع تشوينات من داخل تعدٍ قديم بالأرض الزراعية بالمنيل، وجرى مصادرة مواد البناء المستخدمة، وإزالة تعدٍ بالبناء عبارة عن بناء زيادة على 25%؜ بسقف بمنطقة أرض العنب بطلخا، واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

حملات الإزالة في السنبلاوين

وجرى تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية قرية المخزن التابعة للوحدة القروية بميت غريطة، عبارة عن بناء مخالف للقانون رقم 119 لسنة 2008، إذ جرى بناء غرفة من ثلاثة جوانب بطول 5 أمتار تقريبًا وارتفاع 3 أمتار على الأرض الزراعية، وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

وفي مركز ومدينة شربين، جرى إزالة سميلات خرسانية ومبانِ بالطوب الأبيض بقريه أبو جلال على مساحة 80 مترًا مربعًا، وفي مركز ومدينة نبروه، جرى متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع، وعدم التعدي على خطوط التنظيم أو مخالفة الرسومات الهندسية.