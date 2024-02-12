اتحاد عمال الدقهلية يناقش الخطة التوسعية للنهوض بالحرف اليدوية

ناقش مجلس إدارة الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية الخطة التوسعية في النهوض بالحرف اليدوية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة حروب الجيل الرابع، والتي تعتمد في استراتيجيتها على دحر قيم الإنتاج الممثلة في أداء العامل.

جدول الدورات التدريبية المتخصصة

تم تشكيل مجموعة من شباب العمال لوضع جدولى مكانى وزمانى للاعداد لجدول الدورات المتخصصة فى الحرف اليدوية التى اعتمدها مجلس ادارة الاتحاد وتأتى فى مقدمتها «الأرابيسك والزجاج المعشق والتطعيم بالصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوي والطرق على النحاس».

وضع الاتحاد خطوات لتسويق المنتجات الوليدة من المصنعين المتدربين، وتعتمد على إقامة المعارض على مستوى محافظة الدقهلية التي أصبحت قبلةً للزائرين بعد التطور الهائل في الخدمات والمنتجات الصناعية التي تتميز بها المحافظة، فضلا عن إقامة المنصورة الجديدة التي صارت قيمة مضافة للمحافظة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد إنشاء صفحات على منصّة التواصل الاجتماعي كرافد لتسويق تلك المنتجات اليدوية مستهدفين الجمهور بالداخل والخارج على أن تكون تلك الصفحة مصدر إشعاع لتصدير العمالة الماهرة للخارج.

الحرف التقليدية

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال الدقهلية الحرف التقليدية كمنظومة «صناعة وطنية»، خصوصًا أنّ إنتاجها يلبي احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة كما أن انضمام المصنعين الجدد إلى التنظيم النقابي في المحافظة سيجعلهم يتمتعون بكل الخدمات التي يقدمها التنظيم العمالي.