«اتحاد عمال مصر»: قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدرونا.. «أخد خطوة قبلنا»

علق محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ضمن حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية، قائلا إن الرئيس السيسي دائمًا ما ينتصر للعالم المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي يعلمها الجميع، منوهًا بأن الرئيس دائمًا يفاجئنا، معقبًا: «الرئيس واخد خطوة قبلنا بزيادة، لسة هنطلب لقينا الرئيس وجه بهذه القرارات».

قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدور جميع العاملين

وأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن قرارات اليوم أثلجت صدور جميع العاملين في جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات مدروسة وليس عشوائيًا وتضمن جميع فئات الشعب المصري ولم يترك أي قطاع أو شريحة أو فئة في المجتمع.

وأضاف أن هذه القرارات تضمنت زيادة لجميع العاملين من معلمين وهيئة تدريس وأطباء ومعاشات وعاملين الخاضعين للخدمة المدنية وغير الخاضعين للخدمة المدنية، منوهًا بأن هذه الزيادات ورفع الحد الأدنى أمر مهم جدًا، في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها.

قرارات اليوم تخفف عن كاهل الشعب المصري

وأشار إلى أن هذه القرارات تخفف عن كاهل الشعب المصري، مثمنًا هذه القرارات، متابعًا: «باسم جميع العاملين نطالب المجلس القومي للإنعقاد بسرعة وإصدار قرارات جديدة ليكون تم تغطية جميع فئات الشعب المصري».