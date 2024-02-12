«العمل»: صندوق إعانات الطوارئ أنفق 2.2 مليار جينه على الشركات المتعثرة

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن صندوق إعانات طوارئ العمال مستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم بسبب تحديات، وذلك بدفع إعانات أجور لهم، حتى تنهض المنشآت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها.

صرف الإعانات للعمال

وأضاف الوزير خلال اجتماع إعانات طوارئ العمال بالقطاع الخاص، أن إجراءات الصندوق لصرف الإعانات للعمال، تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية والحماية للعمال، جنود العمل والإنتاج، موضحًا أن الصندوق تابع لوزارة العمل وهو واحدًا من أبرز أذرع الدولة المصرية في الحماية والرعاية.

صرف إعانات بحد أدنى 600 جنيه للحالة الواحدة

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وأعلن الوزير أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و216 مليون و300 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و670 عاملًا يعملون في 3983 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، استفاد منها 4 آلاف و795 عاملاً يعملون في 17 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلية.