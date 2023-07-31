«صندوق طوارئ العمال»: 2.2 مليار جنيه دعم لشركات القطاع الخاص منذ 2002

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يونيه 2023، 2 مليار و191 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفاً و523 عاملاً يعملون في 3970 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع أجور العمال ممن تتعثر شركاتهم.

ويُشار إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت قطاعات «العام والأعمال العام والخاص»، التي يعمل بها 30 عاملاً فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.

مناقشة الأوضاع المالية للصندوق

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، بديوان عام الوزارة، حيث ناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتي تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهرياً، كما استعرض المجلس إجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية يونيه 2023.

دعم العمال في الشركات المتعثرة

وأكد وزير العمل، رئيس مجلس الإدارة حسن شحاتة، أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وثقافة الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها، والتي تعتمد على الرعاية والحماية ودعم العمال والشركات وقت الأزمات، وأكد الوزير أهمية عقد اجتماعا شهريا للوقوف مع أوضاع الشركات والعمال.

حضر الاجتماع، عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومرفت عبد السلام ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي.