خبير اقتصادي: الدولة المصرية نظرت للحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة نظرت لمفهوم الحماية الاجتماعية بمفهومه الواسع، في إطار جهود الدولة المصرية، في تعزيز دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات الدولة خلقت الملايين من فرص العمل، وأنه بالنظر إلى مكافحة الدولة لخطر العشوائيات على حياة المواطن، نجد أن ذلك متعلق بالحماية الاجتماعية في مجال السكن.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم لديها رغيف خبز بهذا السعر مثل مصر، وأن ذلك يعد أيضا ضمن الحماية الاجتماعية التي تضعها الدولة المصرية للمواطنين، بالإضافة إلى المعارض المجمعة والمنافذ الحكومية، التي تعمل ضمن الحماية الاجتماعية في مجال الطعام والغذاء.

وتابع «جاب الله»، أن العشرات من المبادرات في المجال الصحي تقوم بها الدولة، في إطار الحماية الاجتماعية، وأن كل تلك الحزم الاجتماعية، بما يساعد الأسرة المصرية خلال الظرف الاقتصادي الاستثنائي.