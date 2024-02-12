عضو بـ«النواب» يطالب بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بزيادة مرتبات القطاع الخاص، تزامنا مع الزيادة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأحيرة، مؤكدة أن الزيادات لا بد أن تلحق بالقطاع الخاص، لأن جزء كبير من العاملين بالقطاع الخاص مرتباتهم قليلة.

مواجهة الظروف الاقتصادية

وأكد النائب أحمد مهنى، أهمية العلاوة والزيادات لمواجهة الظروف الاقتصادية والأسعار الحالية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتبكير موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، 2وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ونص القانون على تبكير وتعجيل الصرف للعلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي، لتنفيذها أول شهر مارس المقبل، بدلا من يونيو، وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).