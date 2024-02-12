تحرير 46 محضرا لمخابز مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

أعلن حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تنفيذ حملات تموينية مفاجئة على المخابز، أسفرت عن 46 محضرا لمخابز مخالفة.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار إلى أن الحملات التموينية جاءت في الأفران ومخابز مدينة السنبلاوين والقرى؛ للوقوف على مطابقة الخبز للوزن والمواصفات المقررة قانوني بحضور لجنه من إدارة التموين بالسنبلاوين ومفتشى الإدارة الصحية بالمدينة.

وجرى تحرير 46 محضرا مخالفا متنوعا، جاءت كالآتي:

- 8 محضر نقص وزن.

- 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- محضر عدم وجود ميزان.

- 6 محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

- تحرير 17 محضرا عن طريق مفتشين الإدارة الصحية لعدم وجود شهاده صحيه تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

- 12 محضر عدم نظافة المخبز ونقص في بعض الاشتراطات الصحية.

وأكد رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه تم إعدام 5 كجم ملح طعام و500 جم خميرة لانتهاء الصلاحية.