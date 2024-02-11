مصادرة 9.5 طن سكر في حملات تموينية بمحافظة الدقهلية

شنت مدرية التموين بالدقهلية، حملات تموينية اليوم، في 14 مركزًا ومدينة، وصادرت «9.5 طن سكر، 180 لتر زيت، 180 كجم دقيق، 100 طبق عسل وجبنة، 7 شكائر دقيق مدعم، 145 كجم لحم بلدي، 220 علبة سجائر»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إحالة 219 محضرًا بالمخالفات التي جرى ضبطها للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

حملات تموينية في محافظة الدقهلية

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنّ الحملات شملت المرور على 165 مخبزًا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون أذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

المرور على المحالّ والأسواق

وأضاف «دايرة» في بيان صحفي، أنه جرى المرور على المحالّ والأسواق، للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة ووجود قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات كافة حيال المخالفين، وجاءت تفاصيل المضبوطات كالتالي:

- مخالفات نقص وزن وتوقف عن الإنتاج.

- تحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- تحرير محاضر انتهاء إنتاج.

- عدم اعطاء بون.

- عدم نظافة أدوات العجين.

- عدم إعلان الأسعار.

- محاضر غش تجاري.

- محاضر سلع مجهولة المصدر.

- محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

- محاضر تجميع سلع مدعمة.

- محاضر عدم تمكين حملة من أعمالها.

- محاضر إدارة منشأة دون ترخيص.

كيفية تقديم شكوى تجاه المخالفين

وعن كيفية تقديم شكوى تجاه المخالفين، قال وكيل الوزارة، إن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو الخط الساخن 16528 أو تطبيق «في خدمتك» على «Google Play»، أو إرسال رسالة عبر صفحة المديرية على «فيسبوك»..