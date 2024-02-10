حملات تموينية بديرمواس لمحاربة الغش التجاري واحتكار السلع في المنيا

قاد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، حملات تموينية مكبرة بمدينة ديرمواس لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار وكافة أشكال الغش التجاري، في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية.

تحرير مخالفات عدم إعلان أسعار

وتم المرور على محلات بيع الجملة والتجزئة والماركت، وتحرير 5 مخالفات عدم إعلان أسعار، وتم التأكد من توافر السلع التموينية التي يتم توزيعها على البقالات التموينية، كما تم المرور على عدد من الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع الجملة والتجزئة بقرية نزلة البدرمان.

وتفقد رئيس مركز ديرمواس مخزن الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع نزلة البدرمان، وتم تحرير 30 مخالفة ما بين نقص وزن ومواصفات ونظافة وميزان حساس.

التصدي لكافة أشكال الاحتكار

وتهدف الحملة إى التأكد من توافر السلع الغذائية بالأسعار المحددة، والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري، وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأكد رئيس مركز ديرمواس على استمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار وكافة أشكال الغش التجاري، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.