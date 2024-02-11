ضبط 2387 مخالفة في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ مديرية التموين خلال شهر يناير الماضي، تمكنت من ضبط 2387 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

حملات رقابية على المخابز والأسواق

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية، لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 2387 مخالفة تموينية

تضمن تقرير مديرية التموين بالمنيا، ضبط 2387 مخالفة، منها 1887 مخالفة للمخابز البلدية، وتنوعت المخالفات بين «693 خبز ناقص الوزن - 475 خبز غير مطابق للمواصفات - 258 توقف عن الإنتاج - 14 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 95 مخالفة لعدم وجود سجلات»، و582 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

واستعرض التقرير الشهري، تفاصيل ضبط 500 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق، وتنوعت بين «37 عدم إعلان أسعار المنتجات - 20 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - 15 سلعًا دون صلاحية - 6 إدارة منشأة بدون ترخيص - 116 سلعًا مجهولة المصدر - 5 مخالفات غش تجاري – مخالفتين أسطوانات - 7 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 48 مخالفة لتجار تموينيين»، و222 قضية أخرى متنوعة.