محكمة هولندية تأمر الحكومة بمنع تصدير طائرات مقاتلة لدولة الاحتلال الإسرائيلي

أمرت محكمة استئناف هولندية اليوم الاثنين، الحكومة بمنع كل صادرات أجزاء طائرات مقاتلة من طراز «إف - 35» إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال العدوان على قطاع غزة، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة رويترز.

وقالت المحكمة في بيانها: «لا يمكن إنكار أن هناك خطرًا واضحًا في استخدام أجزاء F-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي»، مضيفًا أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون 7 أيام ورفضت طلبًا قدمه محامو الحكومة بتعليق الأمر أثناء الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وكانت جماعات حقوق الإنسان رفعت القضية للمحكمة ضد الحكومة الهولندية، وذلك في ديسمبر الماضي.

العدوان الإسرائيلي على غزة يتسبب في نزوح 2 مليون و300 ألف فلسطيني

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى سقوط أكثر من 28 ألف شهيدًا، ونزوح أكثر من 2 مليون و300 ألف فلسطيني من منازلهم، في العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف عزة وكبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.