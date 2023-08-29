«سي إن إن»: طائرات F-16 منصة مثالية لأوكرانيا بسبب قدراتها المتعددة

شعر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتفاؤل، بشأن التسليم الوشيك للطائرات المقاتلة من طراز F-16 من هولندا والنرويج والدنمارك إلى القوات الجوية الأوكرانية، بعد أشهر من الضغط.

أهمية كبيرة

تعتبر طائرة F-16 منصة مثالية لأوكرانيا، بسبب قدراتها المتعددة الأدوار، بما في ذلك الغطاء الجوي والهجوم الأرضي والقتال الجوي واعتراض الصواريخ، وأعاق التفوق الجوي الروسي على الجبهة الجنوبية الهجوم المضاد لأوكرانيا وألحق بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة، ما يجعل طائرات إف-16 ذات أهمية حاسمة لردع القاذفات المقاتلة الروسية.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، فإن الجدول الزمني للمهام القتالية باستخدام طائرات F-16، يتأثر بمتغيرات متعددة، بما في ذلك برامج التدريب، وإعداد البنية التحتية الداعمة، ونشر الأسلحة، وعلى الرغم من الحاجة الملحة للطائرة، ينبغي أن يكون هناك هناك توازن بين النشر السريع والإعداد الشامل لتعظيم إمكانات الطائرة.

تحديات كبيرة

تابع تقرير «سي إن إن»، أنه لم يتم اختبار فعالية طائرات F-16 ضد الدفاعات الجوية الروسية، وفي حين أن برامج التدريب مستمرة، فإن التحول من طائرات الحقبة السوفيتية إلى طائرات إف-16، وتشغيل الأسلحة الغربية، وفهم نهج الحرب الجوية الذي يتبعه الناتو، يشكل تحديات كبيرة بالنسبة إلى أوكرانيا، كما يعد إتقان اللغة الإنجليزية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حيث لا يستوفى إلا حوالي 30 طيارًا أوكرانيًا الحد الأدنى من المتطلبات.

وتعد الصيانة مصدر قلق آخر، حيث تتطلب طائرة F-16 صيانة أكثر من طائرات الحقبة السوفيتية، وتحتاج عشرات الآلاف من قطع الغيار وصيانة دقيقة، الأمر الذي قد يستنزف الموارد الأوكرانية، وسلط تقرير مكتب المحاسبة العامة الأمريكي الضوء على التحديات التي تواجه صيانة الطائرة F-16، ما يؤثر على أهداف مهمتها.

وسيلة ردع

بينما يتوقع المسؤولون الأوكرانيون، أن تعزز طائرات F-16 قدراتهم القتالية، فإن المسؤولين الأمريكيين يتوخون الحذر بشأن التأثير الفوري ويركزون على التدريب، ويُنظر إلى الطائرة F-16، على أنها وسيلة ردع ضد الطائرة المقاتلة الروسية القوية Su-35، وتهدف القوات الأوكرانية المتحمسة، بما في ذلك الطيارين والمهندسين والفنيين، إلى الاستفادة من إمكانات طائرات F-16.

وأشار التقرير، إلى أنه رغم كل ذلك، إذا فقدت طائرات F-16 بسرعة في القتال، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة الحلفاء والإضرار بالرواية الأوكرانية، وفي مواجهة الدفاعات الجوية الروسية المتقدمة، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي S-400، قد يواجه الطيارون الأوكرانيون في طائرات غير مألوفة بالنسبة لهم تهديدات متزايدة، وفي نهاية المطاف، يجب أن يأخذ الجدول الزمني لنشر الطائرات في الاعتبار تغير الحقائق على الأرض.