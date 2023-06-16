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بوتين: سنحرق طائرات الـ F-16 كما دمرنا الدبابات الغربية في أوكرانيا

كتب:

محمد عزالدين
07:30 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الهجوم الأوكراني المضاد ليس لديه أي فرصة للنجاح، ولم يبق لدى كييف تقريبًا أسلحة محلية الصنع، مشددًا على أن الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب على روسيا فشلت، وحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينخرط على نحو مباشر في الصراع الدائر مع أوكرانيا.

أسلحة الغرب لم تنجح في أوكرانيا

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أسلحة الغرب لم تنجح في أوكرانيا، وروسيا لن تجعلها تنجح، وأكد أن قوات بلاده ستقدم على حرق مقاتلات F-16 في أوكرانيا، مستشهدًا باحتراق الدبابات الغربية وتدميرها.

وأشار بوتين إلى أن موسكو لم تغلق باب التسوية السلمية للصراع، حتى الآن، وأنه من الأفضل للغرب البحث عن تسوية الخلافات، موضحًا أن الترسانة النووية الروسية، أكثر قوة ومتانة وتتفوق على نظيرتها في حلف الناتو، لكن بلاده ليست في حاجة إلى استخدامها حاليا.

استخدام السلام النووي

وشدد بوتين على أن استخدام بلاده للسلاح النووي مرهون بتعرضها لخطر الزوال، مضيفاً أن نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا هدفه الردع فقط، كما كشف عن نية بلاده لدراسة إنشاء منطقة عازلة داخل أوكرانيا إذا استمرت الهجمات ضد الدولة الروسية.

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