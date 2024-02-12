طبيب: علم النفس الرياضي يحظى باهتمام كبير في مصر بعد أولمبياد طوكيو

قال الدكتور محمد علي استشاري علم النفس الرياضي، إنّ علم النفس الرياضي هو علم أصيل بدأ منذ نهايات القرن الثامن عشر، ووصل مصر في عام 1960، وجرى تفعيله عام 1977، لكن في المجال التطبيقي لم يحصل على حظه بالشكل الكافي.

علم النفس الرياضي

وأضاف استشاري علم النفس الرياضي، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «بعد أولمبياد طوكيو الأخيرة، بدأ علم النفس الرياضي يحصل على حيز كبير من اهتمام الدولة ووزارة الشباب والرياضة وبدأت الاتحادات الرياضية تعتمد على معدين نفسيين وأخصائيين نفسيين».

الصلابة النفسية يمكن أن يكتسب اللاعب بعض مقوماتها

وتابع استشاري علم النفس الرياضي، بأنّ وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرات لإعداد أخصائي المنتخبات وقطاعات الناشئين للتأهيل النفسي، مشيرًا إلى أن اتحادات الكاراتيه والسلاح والخماسي الحديث لديها الآن مختصين في هذا المجال، موضحًا أن الصلابة النفسية يمكن أن يكتسبها اللاعب من بعض المقومات مثل الثبات الانفعالي والثقة في النفس، لكن بعض اللاعبين يعانون من انخفاض مستوى الثقة، وهذا الأمر يمكن تحديده بالملاحظة الشخصية للمتخصص النفسي.