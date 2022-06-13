أسطورة الجودو يفجر مفاجأة: أبطال أولمبياد طوكيو حققوا الإنجازات بمجهودهم ودعاء الوالدين

وضع أسطورة الجودو الأولمبي محمد على رشوان روشتة، للاعبين المصريين الأولمبيين، الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024، لضمان الحصول على ميدالية أولمبية تضاف إلى رصيدهم، ورصيد الرياضة المصرية في هذا المحفل الرياضي العالمي المهم.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، للرياضيين المصريين الأولمبيين، الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو باليابان.

التخطيط السليم

وأضاف رشوان، أن هناك بعض الاتحادات الرياضية كانت مقصرة، في برامجها وخططها لتدريب اللاعبين، الذين شاركوا في الأولمبياد الماضية وحققوا ميداليات، لافتا إلى أن هؤلاء اللاعبين، حققوا الميداليات، وهذه الانجازات بمجهود شخصي منهم، وببركة ربنا ودعاء الوالدين.

وطالب رشوان، اللاعبين، بتحديد الهدف الذين شاركوا من خلاله في الأولمبياد، والتركيز الشديد، ونسيان كل ما فات، سواء ما واجههم من مشاكل، أو ما حققوه من إنجازات سابقة.

وأكد رشوان، أن التخطيط السليم والتدريب العلمي والعملي والمهني، سيكون هو البوابة الرئيسية التي سيحقق من خلالها هؤلاء الأبطال ميداليات.

تحقيق إنجازات

وطالب رشوان الحاصل على ميدالية فضية جودو أولمبياد لوس انجلوس 1984 بأمريكا، وزارة الشباب والرياضة، بتوفير مدربين، وأطباء نفسيين، وكونسلتو أطباء قادرة على تحديد المنشطات الممنوعة، وتوفير الدعم الطبي والنفسي للاعبين، بالإضافة إلى مسئولين ذوي خبرات في الأولمبياد، يكون لهم دور كبير في في تحقيق انجازات جديدة في أولمبياد باريس 2024.

وحذر رشوان اللاعبين ما تعرض له في أولمبياد سيول 1988، إذ تشتت فكره وذهنه، بسبب عدم تحديد الهدف المنشود، والتفكير فيما سبق، لافتا إلى أنه كان من المفترض، أن يحقق ميدالية ذهبية في أولمبياد سيول 1988 بكوريا الجنوبية، لكن تبخرت أحلامه بسبب التشتت الذهني، وارتكانه لما حققه في الماضي، ولم يركز في الأولمبياد الموجودة.

واختتم رشوان حديثه، بمطالبة وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام الكبير بالأوزان الثقيلة، في لعبة الجودو، والتي تكون فرصها كبيرة في الحصول على ميداليات في الاولمبياد.