«شباب كفر الشيخ» تختتم الدورة التدريبية في علم النفس الرياضي للمدربين

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية في علم النفس الرياضي بقاعة التعليم المدني بالمديرية، والتي تأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وثمّن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية، في مجال تقديم الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بالمجال الرياضي.

تنمية مهارات وقدرات الشباب

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدعوة للشباب المشارك بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم لملاحقة التطور الذي يشهده مجال التدريب الرياضي عموما للقدرة على المنافسة في ظل العدد الكبير للطلاب بكليات التربية الرياضية والمنافسة الشرسة بالسوق الرياضي.

تدريبات متنوعة في «رياضة كفر الشيخ»

وأكد «محروس» على حرص مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تقديم التدريبات المتنوعة لهم بحضور المتخصصين.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس قسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، المشاركين بالتدريب وعددهم 50 متدربا وتسليمهم شهادات حضور الدورة.

تعريف مفهوم علم النفس الرياضي

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قدمت على مدار الأيام الماضية الجلسات التدريبية من خلال إدارة الأداء الرياضي بالمديرية، وقدم الدكتور عبد السلام خلالها تعريف مفهوم علم النفس الرياضي، موضحا أنه العلم الذي يدرس سلوك الإنسان الرياضي واستجابات الفرد الذي ميزه الله عن سائر الكائنات بالعقل المسئول عن تخزين الخبرات واستدعائها في الوقت المناسب وقدرته على التفكير والابتكار، وضرورة أن يدرك الفرد إمكانياته وقدراته لتحقيق أهدافه التي يطمح إليها وإدراك القوة الذاتية، وهي عبارة عن إدراك وتفكير وقرار.

وأوضح أن الإدراك السليم يساعد على تفكير صحيح ينتج عنه قرار يصيب الهدف ويحقق النتائج المرجوة لأن الإدراك هو نقطة التغيير، مؤكدا أن تعريف السلوك الإنساني والهدف من وراء دراسة سلوك الفرد في الرياضة هو محاولة اكتشاف الأسباب والعوامل النفسية التي تؤثر على قرار الرياضي، وكيف تؤثر خبرة الممارسة الرياضية ذاتها على جوانب الشخصية للرياضيين من ناحية أخرى، الأمر الذي يساهم في تطوير الأداء وتنمية الشخصية .

وتابع أن علم النفس صلة وثيقة بالعلوم الأخرى، وتحليل الظاهرة السلوكية يعتمد على عوامل تبرز الصلة بين علم النفس الرياضي والفسيولوجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور حسام سالم، معاون مدير المديرية للرياضة، و تنفيذ فريق عمل الإدارة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي.