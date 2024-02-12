بعد الزيادة الجديدة.. جدول معاشات 2024 لكل الشرائح رسميا (مستندات)

وافق مجلس النواب اليوم في جلسته على قانون تعجيل زيادة المعاشات والحافز، والذي يستفيد منه أكثر من 11 مليون مواطن، إذ تتراوح الزيادة ما بين 195 و1512 جنيها، ليكون الأدنى 1495 جنيها، والأقصى 11592 جنيها.

مشروع قانون المعاشات

ونص مشروع قانون المعاشات على أن أصحاب المعاشات يحصلون على زيادة سنوية بنسبة 15% وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019.

قيمة زيادة المعاشات

- المعاش الذي قيمته 1300 جنيها سيزيد بمقدار 195 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 1500 جنيها سيزيد بمقدار 225 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 1600 جنيها سيزيد بمقدار 240 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 2000 جنيه سيحصل على زيادة 300 جنيه.

- المعاش الذي قيمته 2300 جنيه ستصبح زيادته 345 جنيه.

- المعاش الذي قيمته 2600 جنيه ستصبح زيادته 390 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 2900 جنيه ستصبح زيادته 435 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 3200 جنيه ستصبح زيادته 480 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 3500 جنيه ستصبح زيادته 525 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 3800 جنيه ستصبح زيادته 570 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 4100 جنيه ستصبح زيادته 615 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 4400 جنيه ستصبح زيادته 660 جنيها.

- المعاش الذي قيمته 4700 جنيه ستصبح زيادته 705 جنيهات.

والإطلاع على مزيد من المعلومات والمستندات اضغط هنا