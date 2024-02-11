حزب البيئة العالمي: ننادي بتمويل مشروعات خضراء لمواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إنَّه بحكم عمله مُلم بجميع التغيرات البيئية العالمية وفي ثمانينيات القرن الماضي بدأ في التحذير من أخطار التغير المناخي والأخطار البيئية والاحتباس الحراري.

وأضاف «كامل»، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه لم يكن هناك تجاوب عالمي من تحذيرات التغيرات المناخية في البداية، ولكن مع دخول حقبة التسعينيات، عديد كبير من دول العالم استجاب للنداءات وخاصة الولايات المتحدة.

خطة لتنظيف الهواء

وتابع رئيس حزب البيئة العالمي: «في عام 2003 أقامت الولايات المتحدة أول مشروع عالمي وخطة لتنظيف الهواء، وتم إطلاق المؤتمرات العالمية للتغير المُناخي والمستمرة حتى يومنا هذا، ونرجو أن تضع الاستراتيجيات المطلوبة لمواجهة التغيرات بالمناخ».

الحد من مخاطر التلوث

واستطرد: «تمويل مشروعات صديقة للبيئة يحد من مخاطر التلوث وكذلك تمويل مشروعات تزيد من المساحات الخضراء على سطح الأرض، فالغلاف الجوي لم يعد يحتمل الغازات المنبعثة من المصانع والمخلفات الملوثة للبيئة».