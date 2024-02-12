تفاصيل تخصيص 64 وحدة سكنية لأعضاء نقابة الإعلاميين في العلمين الجديدة

أعلن الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، تخصيص عمارتين، بإجمالي 64 وحدة سكنية، ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار «سعدة»، إلى أن الإعلاميين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية عليهم استيفاء الأوراق المطلوبة، وهي تقديم ما يفيد علاقته الرسمية بالنقابة، وصورة بطاقة عضوية سارية، أو صورة تصريح مزاولة مهنة سارية، وبطاقة تثبت علاقته بالعمل.

طرح وحدات سكنية للإعلاميين

وقال نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستطرح هذه الوحدات بأسبقية الحجز، بدءً من اليوم الاثنين حتى 28 فبراير الجاري.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الوحدات بمساحات 110م و120م و130 مترا، و133م، وسعر المتر 7970 جنيها، على أن تُسدد النسب التالية، وهي 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز، و1% مصاريف إدارية، و5% مجلس أمناء، و5% مصاريف إدارية للنقابة.

وأضاف، أن سدادا باقي ثمن الوحدة سيكون بنحو 10%، من إجمالي قيمه الوحدات عند الاستلام، إضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمه الوحدة، و1% لأعمال الصيانة عن العام الأولى من تاريخ الاستلام، وتُسدد مقدما عند التعاقد، على أن يُسدد باقي ثمن الوحدة وهي 70% على أقساط ربع سنوية متساوية، بحد أقصى على سبع سنوات محملة بالأعباء البنكية.

شروط استلام الوحدة

وأوضح «سعده»، أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 1% ووزاره المالية، إضافة إلى 5 % مصاريف إدارية، ويُستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يقوم المستحق بتقديم شيكات آجلة بقيمه الأقساط قبل الاستلام.