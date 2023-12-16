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نقابة الإعلاميين تنعى أمير الكويت: له مواقف تاريخية في دعم القضايا العربية

كتب:

سهيلة هاني
06:29 م | السبت 16 ديسمبر 2023
طارق سعدة نقيب الإعلاميين

طارق سعدة نقيب الإعلاميين

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الأمة العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية صباح اليوم. 

قائد حكيم وملهم بقضايا وطنه

وقال نقيب الإعلاميين، إن الشيخ نواف الأحمد الصباح كان قائدا حكيما وملهما بقضايا وطنه وله مواقف تاريخية بارزة في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية. 

وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء لدولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق ولكل الأمة العربية في هذا المصاب الجلل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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بقلم سهيلة هاني