رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نقابة الإعلاميين تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب:

سهيلة هاني
02:16 م | السبت 06 يناير 2024
نقيب الإعلاميين

نقيب الإعلاميين

قدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا للإخوة الأقباط عاما سعيدا مباركا.

قال نقيب الإعلاميين في بيان: «تظل روح المحبة والتآخي هي السمة السائدة داخل المجتمع المصري بكل طوائفه، داعيا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بموفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح».

اقرأ المزيد:

نقابة الإعلاميين تنعى أمير الكويت: له مواقف تاريخية في دعم القضايا العربية

نقابة الإعلاميين: مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية جاءت في وقتها

نقابة الإعلاميين تنعى الفنانة شيرين الطحان

مجلس نقابة الإعلاميين ينعى جلال عوارة: دمث الخلق ويحظى باحترام الجميع

نقابة الإعلاميين تعزي البابا تواضروس في ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة

تحرك عاجل من نقابة الإعلاميين ضد «إيمي تاتو»: لم تحصل على العضوية
بقلم سهيلة هاني