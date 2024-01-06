نقابة الإعلاميين تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

قدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا للإخوة الأقباط عاما سعيدا مباركا.

قال نقيب الإعلاميين في بيان: «تظل روح المحبة والتآخي هي السمة السائدة داخل المجتمع المصري بكل طوائفه، داعيا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بموفور الصحة ودوام التوفيق والنجاح».