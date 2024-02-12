مدبولي: حكومات اليوم تواجه تحديات عالمية غير مسبوقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة، أهمها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة، والتي أدت إلى موجات تضخم هي الأعلى على مدار عقود سابقة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، أنّ الأزمات العالمية تسبّبت في تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياته التاريخية المسجلة في الفترة بين 2000 و2019، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وأضاف رئيس الوزراء أنّ ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة إلى تشديد السياسات المالية ساهمت أيضًا في تفاقم هذه التحديات، كما أنّ تصاعد التوترات الجيوسياسية أدى إلى تراجع مستويات التعاون الدولي وانحصار موجات العولمة في العديد من المجالات، ما أدى إلى تشيتت وتجزء الاقتصاد العالمي، وقدرت تكلفة ذلك بما قد يصل إلى 7% من الناتج الإجمالي العالمي.

وتابع: «كان لكل تلك التطورات تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية للبلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، والتي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل وضغوطات على عملاتها المحلية وتراجع عائدتها من النقد الأجنبي».

وأشار مدبولي إلى أنّ هذه التحديات أثرت أيضًا على قدرة تلك البلدان في تمويل أهداف التنمية المستدامة، في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتلك الأهداف والتي قدرت بنحو 4 تريليونات دولار، بينها تريلونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى التهديدات القائمة نتيجة التحولات التي ستشهدها أسواق العمل في هذه البلدان جراء تسارع وتيرة نمو تقنيات الثروات الصناعية، حيث يتوقع أن تتأثر بين 25 لـ40% من الوظائف بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.