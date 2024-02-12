مدبولي: المشروعات القومية ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية إلى 10 ملايين فدان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر نفذت مشروعات ضخمة أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، ليصل إجمالي المساحة المنزرعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، أنّ الصادرات الزراعية المصرية، سواء المصنعة أو الطازجة، سجلت رقمًا قياسيًا في عام 2023، حيث وصلت إلى نحو 9 مليارات دولار بزيادة أكثر من 85% مقارنة بعام 2014.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ الدولة تسعى إلى مزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنّ ذلك سيأتي من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي، مثل تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص، إضافة إلى البدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية، ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.