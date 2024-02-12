مدبولي: التحديات العالمية تتطلب تغيير أولويات السياسات الاقتصادية للحكومات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ التحديات والتهديدات العالمية مثل النوبات التضخمية واسعة النطاق، استلزمت تغيير أولويات السياسات الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، أنّ رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم تسبب في تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به العالم.

وأشار إلى أنّ القمة تهدف إلى تحديد طبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم، والتفكير الملهم في آليات مواجهتها، والتحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.