وزير الزراعة يبحث مع سنغافورة سبل التعاون في مجال استنباط أصناف الأرز

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، لمناقشة التعاون في مجال استنباط أصناف الأرز قليلة استهلاك المياه، والاستزراع السمكي وتبادل السلع الزراعية.

وأكد الوزير عمق العلاقات المتميزة بين مصر وسنغافورة، والتي تشهد توافقا في الآراء حول العديد من القضايا الدولية، معربا عن حجم استثمارات الجانب السنغافوري في مصر بالعديد من المجالات، مرحبا بالتعاون مع سنغافورة في تجربة زراعة هذا الصنف من الأرز في مصر، وإقامة التواصل المباشر بين خبراء الجانبين لتقييم تجربة زراعته تحت الظروف المصرية خاصة فيما يتعلق بترشيد المياه.

وأشار إلى أهمية دور التكنولوجيا الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي للشعوب، ما يتفق عليه الجانبين، وجه بإعداد مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون خاصة تجربة أصناف الارز في الظروف المناخية بالبلدين، وكذلك الاستزراع السمكي للاستفادة من خبرة الجانب السنغافوري في هذا المجال، وتبادل التكنولوجيات الزراعية والبحوث التطبيقية، بالاضافة إلى تطوير حجم ميزان التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء ما تتمتع به المنتجات الزراعية المصرية من جودة عالية، إذ تلقي استحسانا وإقبالا من المستهلكين في أسواق دول جنوب شرق آسيا.

أهمية التعاون مع خبراء وزارة الزراعة

وتقدم «دومينيك» بالشكر إلى وزير الزراعة، موضحا أن هناك مجالات زراعية يمكن تحقيق التعاون بشأنها مثل تجربة زراعة صنف أرز التيماسيك، والذي جرى تطويره في معامل ابحاث لشركة حكومية في سنغافورة والذي يمتاز بترشيده للمياه

وأكد الوزير أهمية استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة القادمة من أجل إنهاء مذكرة التفاهم للتعاون العلمي والبحثي في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك والتوقيع عليها في اقرب وقت، وفتح الأسواق في سنغافورة لمزيد من المنتجات الزراعية المصرية.