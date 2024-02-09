موعد معرض السلع بوزارة الزراعة بأسعار مخفضة.. اعرف أقرب منفذ ليك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرب افتتاح معرض السلع الغذائية في نسخته الخامسة، والمقام ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» لعرض السلع الغذائية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن المقرر انطلاق معرض السلع الغذائية يوم 25 فبراير الجاري، بمبنى الزراعات المحمية بالدقي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتختص مبادرة وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا» بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية.

منافذ وزارة الزراعة

وتوفر منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في مختلف المدن والمحافظات السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والعسل وغيرها، وتأتي عناوينها كما يلي:

منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.