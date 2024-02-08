«الزراعة»: نطرح اللحوم بـ280 جنيها في منافدنا.. طازجة وليست مجمدة

وجه الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرارات التي صدرت أمس، مشيرا إلى أنها يؤكد حرصه والدولة، على رفع العبء عن كاهل المواطن، مشددًا على أن المواطن في قلب الرئيس وعقله.

اللحوم طازجة وليست مجمدة

وأوضح «صالح»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الوزارة طرحت كيلو اللحوم البلدي من مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة في منافذها بـ280 جنيهًا، لأنه ليس هناك حلقات تسويقية وتجار، حيث إن هذه اللحوم تخرج من المزارع إلى المواطن بشكل مباشر، منوهًا بأن اللحوم طازجة ليست مجمدة، وما يتداول الأخبار بأنها مجمدة هو شخص غير وطني وغير أمين.

وزارة الزراعة تمتلك 274 منفذا

وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة، حرص على وجود المنافذ لبيع اللحوم المنتجات الأخرى للمواطنين، منوهًا بأن الوزارة تمتلك 274 منفذا، ويجري العمل على زيادتها لـ300 لتغطية جميع المحافظات.

ونوه بأن اللحوم في منافذ وزارة الزراعة أقل من السوق بـ120 جنيها، لعدم وجود وسطاء بينها وبين المواطن، مشددًا على أن الدولة المصرية عملت وفرت كل السلع للمواطنين رغم الأزمات العالمية التي أثرت علينا، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم، يعود لتغير سعر الصرف والأوضاع العالمية وتوثر سلاسل الإمداد.

وتابع :«ارتفاع أسعار العلف واستيراد الرؤوس من الخارج هو الآخر سبب في ارتفاع أسعار اللحوم»، منوهًا بأن الوزارة ستقيم معرض في رمضان، وسيعرض المنتجات بأسعار أقل من الخارج بـ20% واللحوم بنسبة 35%.