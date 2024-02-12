«الزراعة»: منافذ ومعارض لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ كل ما يحتاجه البيت المصري موجود في المعارض وأماكن البيع المتواجدة الخاصة بوزارة الزراعة، خصوصًا السلع الأساسية وكل السلع المطلوبة، إضافة إلى السلع الرمضاية وياميش رمضان، كل ذلك سيكون متوفرًا بأسعار مناسبة وكل ما يحتاجه البيت المصري، سيكون موجودا بالمنافذ التابعة للدولة ومنافذ وزارة الزراعة.

أسعار السلع المعروضة بمنافذ وزارة الزراعة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة خلال حديثه مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أن وزير الزراعة وجّه بزيادة المخزون من السلع؛ لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر، مشيرا إلى أنّ أسعار السلع المعروضة بمنافذ وزارة الزراعة تكون منافسة للأسعار بالأسواق، حيث تقوم فكرة هذه المنافذ على مواجهة استغلال بعض التجار وغلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، فالمنافذ توفر سلع بجودة مرتفعة جدا وبأسعار جيدة جدا تقل عن الأسواق بأكثر من 20%.

مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

وشرح المتحدث باسم وزارة الزراعة بأنّه في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لإنشاء المنافذ لا تبيع الدولة للمواطن سلع ومنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، ولكن يتم خلق فرص تسويقية للمنتج المصري، حيث أطلقت الحكومة مبادرة تسمى «خير مزارعنا لأهالينا» لتسويق منتجات المزارع المصري.