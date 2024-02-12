مدبولي: نخطط لزيادة مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 8% من الناتج المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر تخطط لزيادة نسبة مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة في دبي، أنّ القطاع السياحي المصري صلب وقوي في مواجهة الأزمات، حيث تسارعت وتيرة نمو القطاع ليسجل أعلى وتيرة بنسبة 28% خلال العام المالي 2022-2023، وشهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالا كبيرا من حركة السياحة الوافدة لمصر.

وتابع مدبولي: «لم يغفل الاقتصاد المصري أهمية تسريع وتيرة التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر، ففي سياق حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها في إطار مواجهة تغيرات المناخ، أطلقت مصر في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر لعام 2050، والتي تركز على تقليل الانبعاثات من جانب، والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة من جانب آخر، بما يشمل مشروعات في إطار شراكات إقليمية ودولية بقيمة 324 دولارا لبرامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.