«قناة السويس»: إطلاق مشروع لجمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، البدء في التجهيز لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تحرص على الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية، بدراسة الوضع البيئي الراهن للنظم البيئية بمواقع تنفيذ المشروع، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق خطة متكاملة للإدارة والرصد البيئي.

«ربيع»: نستهدف الارتقاء بالخدمات الملاحية

وقال الفريق «ربيع» إنّ المشروع يأتي ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أنّ الهيئة لديها خطة طموح، لإعلان قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنّ المشروع يستهدف التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها: «المشروع يتضمن توفير العديد من فرص العمل بحيث تكون 90% من العمالة به عمالة مصرية مؤهلة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية».

رئيس الشركة المنفذة: المشروع يحقق مستقبلًا أفضل لقناة السويس

من جهته، قال فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة «أنتيبوليشن»، إنّ التقنيات المقرر تطبيقها، تعد الأفضل عالميًا في هذا المجال، منوهًا أنّ المشروع سينفذ على عدة مراحل، على أنّ تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار.

وقدم الدكتور محمد فاروق، الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية، عرضًا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية.