رئيس هيئة قناة السويس: الأحداث الجارية بالبحر الأحمر أثرت سلبا على سلاسل الإمداد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الأحداث الجارية في الإقليم والبحر الأحمر، تؤثر على العالم أجمع وليس قناة السويس فقط.

خدمات توفرها قناة السويس

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في السماء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «cbc»، أن تلك الأحداث تؤثر سلبا على سلاسل الإمداد، فضلا عن وصول البضائع بصورة متأخرة وفاسدة، وغيرها من الأمور، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من الخدمات للسفن بترسانة قناة السويس أو ترسانة بوسعيد، مثل إصلاح الأعطال والسفن أو تغير ألواح حديد، وغيرهم.

وأوضح أنه جرى توفير لنشات لإسعاف طواقم السفن والحاويات وإنقاذها، إلى جانب تقديم خدمات إضافية مثل تموين السفن بالوقود وخدمات لوجستية أخرى، مشيرا إلى أنه يجري توفير خدمة إصلاح وصيانة السفن العالقة في منطقة الانتظار، فلا يشترط الوقوف بقناة السويس، إذ يتم إرسال فرق إنقاذ بلنشات قادرة على العمل تحت خط المياه، أو فوقه أو في الماكينات والمولدات.

دراسة تخفيضات للسفن خلال الفترة الجارية

وتابع، أن جميع توكيلات السفن طلبت موضوع دراسة عمل تخفيضات للسفن خلال الفترة الجارية لحين انتهاء الأزمة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مراكب وسفن أجلت رحلاتها، وأوقفت بضائعها لحين حل الأزمة الجارية في البحر الأحمر، مؤكدا أن قناة السويس مدخل العملة الصعبة في مصر، وهذا أمر في غاية الأهمية.