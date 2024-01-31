رئيس «قناة السويس» يبحث سبل التعاون المشترك مع سفيرة أمريكا بالقاهرة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم انتهاء أعمال تنفيذ الجزء الأول من المشروع بتوسعة القناة 40 مترا، في القطاع الجنوبي بشكل كامل فيما يجري العمل في الجزء الثاني من مشروع التطوير بتنفيذ أعمال ازدواج القناة بنسبة إنجاز بلغت 72.5 %.

وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال استقباله، السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة على صعيد مشروعات البنية التحتية المرتبطة بتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس.

ربيع: نتبني مشروعات تحول القناة خضراء بحلول 2030

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتبني استراتيجية للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030 من خلال تبني سياسات ومشروعات صديقة للبيئة.

وشدد الفريق ربيع على استمرار جهود قناة السويس الداعمة لعملائها في أوقات الأزمات، عبر اتخاذ عدة آليات من شأنها تقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر من خلال تقديم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية التي تلائم احتياجات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة.

وتتضمن الخدمات، لتشمل خدمات التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها.

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية، إن قناة السويس تبذل جهود ملموسة في دعم عملائها وحرصها على تحقيق التواصل الفعال معهم لتلبية متطلباتهم في تلك الفترة الصعبة.