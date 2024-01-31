بنك قناة السويس يوقع عقد شراكة تأمينية لمدة 5 سنوات

وقع بنك قناة السويس الحكومي، مع شركة أليانز لتأمينات الحياة، عقد شراكة مع بنك قناة السويس، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر على مدار 46 عامًا، وذلك لمدة خمس سنوات، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مجال التأمين البنكي.

تغطية منتجات التأمين على الحياة

وبموجب عقد الشراكة، سيتم تغطية منتجات التأمين على الحياة، في خطوة من شأنها تعظيم قدرات الشركة في تلبية احتياجات العملاء، وتقديم خدمات تأمين ذات جودة عالية، مما يعزز التواجد القوي لشركة أليانز بمصر، في سوق التأمين المصري، ويعكس التزامها الدائم تجاه عملائها وجهودها لتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير منتجاتها وخدماتها بشكل متطور، يقوم على الابتكار الرقمي، فضلاً عن الاستفادة من شراكاتها المختلفة؛ للتوسع وخلق فرص جديدة.

توقيع عقد الشراكة

حضر توقيع عقد الشراكة من جانب أليانز بمصر، كلا من أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، ومن جانب بنك قناة السويس حسين رفاعي.

قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: «نهدف إلى تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وتلبية احتياجاتهم، من خلال شبكة فروع الشركة، التي تبلغ أكثر من 700 فرع بنكي، تغطي ما يزيد عن 19 محافظة مصرية، فضلًا عن توسيع نطاق الخدمات، من خلال شراكة متميزة نتطلع لاستمرارها مستقبلًا»