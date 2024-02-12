محافظة كفر الشيخ تطلق المرحلة الأولى من منحة «الموظف الرقمي»

أعلنت محافظة كفر الشيخ، إطلاق المرحلة الأولى من منحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «الموظف الرقمي - BASI DIGITAL EMPLOYEE» بالتعاون مع ICDL الدولية، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بدء تلقي الترشيحات لمنحة وزارة الاتصالات

وأكدت المحافظة، في بيان لها، بدء تلقي الترشيحات لمنحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمقرر تنفيذها بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع ICDL الدولية.

ووفقاً لما ذكرته محافظة كفر الشيخ، في بيانها، فإنّ المرحلة الأولى من المنحة تستهدف تدريب 100 موظف من العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، وفق معايير وشروط محددة، وتُنفذ بنظام التدريب النمطي «حضوري» لمدة 27 ساعة تدريبية، مطالبة الراغبين في الاطلاع على الشروط والفئات المستهدفة بالمرحلة الأولى والتسجيل الضغط على الرابط التالي من هنا.

مركز استدامة بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مركز استدامة بمحافظة كفر الشيخ يديره فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب، وجرى تأهيله في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريي التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.