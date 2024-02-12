أماكن معارض أهلاً رمضان في محافظة كفر الشيخ.. تشمل 13 مركزا ومدينة

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح معارض أهلًا رمضان، حيث جري تحديد أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة كفر الشيخ، والتي يتم تجهيزها حاليًا بكافة اللوازم لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة كفر الشيخ

وبحسب ما حددته مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ والأجهزة المعنية، فإنّ أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة كفر الشيخ تشمل المراكز والمدن الآتية:

1- كفر الشيخ.

2- دسوق.

3- فوّه.

4- مطوبس.

5- قلّين.

6- سيدي سالم.

7- الرياض.

8- سيدي غازي.

9- بيلا.

10- الحامول.

11- بلطيم.

12- برج البرلس.

13- مسير.

توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30%

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ بعض أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة كفر الشيخ تشمل أكثر من معرض، حيث يتم افتتاح عدة معارض في المراكز والمدن الكبرى والتي تحتوي على قاعدة سكانية كبيرة، لافتًا أنّه سيتم توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30% بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، ويحتوي المعرض الواحد على أجنحة للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، ويضم كافة أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، والمنظفات.

وأوضح المصدر، أنّه سيتم افتتاح معارض أهلًا رمضان بكافة مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم شنّ حملات مكثفة يوميًا على كافة المعارض، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

معارض أهلًا رمضان

جدير بالذكر أنّ معارض أهلًا رمضان تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإقامة وافتتاح معارض أهلًا رمضان على مستوى الجمهورية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.