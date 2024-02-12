«أوقاف كفر الشيخ» تحتفل بحلول شهر شعبان بختمة من القرآن الكريم

احتفلت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ بحلول شهر شعبان المبارك لعام 1445هـ بختمة من القرآن الكريم بمسجد إبراهيم الدسوقي بدسوق، اليوم الاثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات.

استقبال شهر شعبان هذا العام بختم القرآن الكريم

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ مساجد مصر الكبرى استقبلت شهر شعبان هذا العام بختم القرآن الكريم من خلال مقارئ للأئمة الجماعية التي قامت بختم القرآن بالتوازي، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، وكانت المقارئ مفتوحة لمشاركة الجمهور أيضاً لمن رغب في المشاركة بالانضمام إليها.

وأكد «بسيوني»، أنّه تم تقسيم أجزاء القرآن الكريم الثلاثين على مساجد مصر الكبرى ومنها مسجد إبراهيم الدسوقي بدسوق في محافظة كفر الشيخ والذي تم قراءة الجزء السابع عشر من القرآن الكريم به، مشيراً إلى أنّه شارك في الختمة القرآنية وبحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف ولفيف من الأئمة والخطباء.

الاهتمام بكافة الأنشطة الدعوية بمساجد كفر الشيخ

وأوضح أنّه كلّف مديري إدارات الأوقاف بضرورة الاهتمام بكافة الأنشطة الدعوية بمساجد كفر الشيخ وخاصةً في أيام شهري شعبان ورمضان، مع الوقوف على مدى الأداء الأمثل والأداء الفعلي للأئمة والخطباء.